На Полтавщині засуджено злочинну групу за привласнення понад 18 млн держкоштів

На продукцію і майно підприємства накладено арешт

На продукцію і майно підприємства накладено арешт

Фото: з відкритих джерел

Завершилося досудове розслідування відносно організованої злочинної групи з Полтавської області, яку підозрюють у привласненні понад 18 млн гривень з державного бюджету.

Як передає RegioNews, про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Обвинувальні акти у відношенні керівника та двох бухгалтерів комерційної структури направлені в суд. Їм інкримінують вчинення кримінальних злочинів у складі організованої групи, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) і ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно загальною вартістю понад 18 мільйонів гривень, накладено арешт. Також працівники прокуратури Полтавської області звернулися до суду з позовом про відшкодування заподіяної державі шкоди.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організував "схему" керівник комерційної структури, яка займалася експортом молочної продукції. Залучив до протиправної діяльності двох бухгалтерів свого підприємства", - наголошується в повідомленні.

Також згідно з укладеним договором підприємство повинно було експортувати продукцію у відповідних обсягах, якості та певного виробника. Знаючи, що за своїми потужностями виробник не в змозі виробляти таку кількість молочної продукції, керівник товариства відшукав вітчизняних виробників для закупівлі у них продукції аналогічної якості. Надалі експортував її під торговою маркою зазначеного в договорі виробника.

Крім того, з метою штучного формування та збільшення розміру податку на додану вартість, зловмисники проводили безтоварні операції з купівлі-продажу молочної продукції за завищеними цінами.

"Протягом 2016-2017 років за поставки молочної продукції за межі України ділки безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування податку на додану вартість - понад 18 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств.