Фото: поліція Рівненської області

У селі Глинне Рівненської області сталася ДТП за участю автомобіля Audi та мотоцикла Loncin. Унаслідок зіткнення травмувалися двоє неповнолітніх — водій мотоцикла та його 16-річний пасажир. Останнього у тяжкому стані доправили до лікарні

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 15 листопада близько 17:00 на вулиці Зарічнянській у селі Глинне Рокитнівської громади.

За попередніми даними правоохоронців, 25-річний житель Житомирської області, керуючи автомобілем Audi, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Loncin під керуванням 16-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав незначні травми. Його 16-річного пасажира госпіталізували у тяжкому стані.

Поліцейські також встановили, що водій мотоцикла не мав посвідчення водія відповідної категорії, а транспортний засіб не був зареєстрований. Крім того, ні водій, ні пасажир не були у мотошоломах.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.