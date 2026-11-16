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В Україні 17 листопада продовжать діяти обмеження електроенергії. Причина - наслідки атак росіян на енергосистему

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У вівторок, 17 листопада, у частині областей діятимуть планові відключення електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.