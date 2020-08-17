Взятка $6 миллионов: суд заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского

В НАБУ говорят, что расследование уже почти завершили

В НАБУ говорят, что расследование уже почти завершили

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Об этом во время брифинга сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает RegioNews.

Буквально перед пресс-конференцией мне прокурор доложил, что суд избрал заочно меру пресечения - содержание под стражей - нашему фигуранту. Это дополнительная информация до объявления в розыск. Поэтому там следствие продолжается и я уверен, что мы это дело закончим в рамках сроков досудебного расследования, поскольку доказательства собраны надлежащим образом", - сообщил Холодницкий.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что расследование дела о предоставлении взятки руководству САП и НАБУ в размере 6 миллионов долларов в ближайшее время будет завершено.

Сейчас в рамках этого уголовного производства проводится фоноскопическая экспертиза.

Нам удалось задокументировать очень большую сумму взятки, которая предлагалась работникам НАБУ и САП. Всего было изъято 6 миллионов долларов. Расследование сейчас заканчивается, там продолжается еще фоноскопическая экспертиза, и мы будем стараться в ближайшее время передать это дело в суд, чтобы эти деньги не находились на депозите, а были зачислены в государственный бюджет", - сообщил Сытник.

Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления. 17 августа расследование дела о $6 млн взятки Холодницькому продлили до ноября.