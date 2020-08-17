Будівельні халати для медиків: у Закарпатській ОДА проходять обшуки

Правоохоронці перевіряють закупівлю неякісних захисних костюмів на 25 мільйонів гривень

Правоохоронці перевіряють закупівлю неякісних захисних костюмів на 25 мільйонів гривень

Фото: Telegram

У департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОДА проходять обшуки у справі про закупівлю неякісних засобів захисту для боротьби з COVID-19.

Про це в Telegram повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За його словами, колишній голові департаменту охорони здоров’я Єлизаветі Біров та її заступнику Івану Гуштану вручено підозри.

За моєю інформацією, підозри вручено за закупку непридатних захисних халатів для закарпатських медиків. Підозру оголошено по статті 191 ККУ, а саме "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”, - написав Глагола.

Чиновників звинувачують у тому, що вони купили у фірми 57 тисяч непридатних до використання у медицині будівельних халатів.

Халати були закуплені для медиків без проведення тендера за одну добу і по завищеній ціні. Ринкова ціна до 300 гривень, а вони куплені по 480 гривень за штуку”, - додав журналіст.

Глагола зазначив, що також підозру вручено директору фірми-постачальника ТОВ "Гуд-медікал” Олегу Гудашу.

Обшуки у депaртaменті охорони здоров’я проходять за участі слідчих ГУНП та працівників СБУ. Вони вилучили документацію та перевіряють робочі документи.

Нагадаємо, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження проти заводу з виробництва бронежилетів. Провадження розпочали за статею "забрудення атмосферного повітря".