Розслідування справи про $6 млн хабара Холодницькому продовжили до листопада

Детектив НАБУ просив суд продовжити строк слідства до 12 грудня

Детектив НАБУ просив суд продовжити строк слідства до 12 грудня

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Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування справи про надання $6 млн хабаря керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому до 12 листопада 2020 року.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "Слово і діло", таке рішення 7 серпня ухвалив слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.

Детектив НАБУ просив суд продовжити строк слідства до шести місяців, тобто, до 12 грудня. Він зазначав, що наразі у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити наступні процесуальні дії: призначення і проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи речових доказів;

завершення проведення судової технічної експертизи коштів, переданих для надання як неправомірну вигоду;

завершення проведення судової експертизи відеозвукозаписів розмов трьох підозрюваних у справі протягом 5-12 червня;

проведення низки слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на з'ясування походження $6 млн, у тому числі здійснення доступу до відомостей про рух коштів за період з 1 січня по 12 червня по рахунках 11 компаній Burisma Group, а також пов'язаних з ними юридичних та фізичних осіб та інші слідчі дії.

Вивчивши клопотання, суддя його задовольнив частково, продовживши слідство до 12 листопада.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенка, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.

Також НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину.