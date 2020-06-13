Рекордний хабар: затримано троє осіб, справу хотіли провернути до дня народження Злочевського

Посередникам за передачу хабара пропонували 1 млн доларів

Посередникам за передачу хабара пропонували 1 млн доларів

Фото: з відкритих джерел

За фактом рекордного хабара, якого повинні були передати керівництву НАБУ і САП, затримано троє осіб. Гроші призначалися за закриття кримінальної справи, в якій фігурує екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на брифінг керівників НАБУ і САП.

На сьогоднішній день затримані три людини. Перша особа - це працівник Державної податкової служби, на сьогоднішній день займає посаду першого заступника начальника головного управління ДПСУ в Києві. Друга особа мала або має, зараз це перевіряється, ставлення до компанії Burisma, і за нашими даними є довіреною особою пана Злочевського. І третя особа працівник ГФС, за нашими даними - довірена особа Злочевського", - повідомив Ситник.

Як розповів Ситник, справу стосовно Злочевського спочатку розслідували ГПУ, а потім вона була передана в НАБУ. Слідство у цій справі було зупинено, так як відбувався розшук підозрюваних.

Суть підозри, за яку пропонувалася неправомірна вигода полягає в причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на "РеалБанк" та легалізації цих коштів.

Він зазначив, що спочатку була пропозиція саме 1 млн дол. США за те, щоб справа була передана в інші слідчі органи. Пізніше запропонували 5 млн доларів, але вже за закриття справи. За словами Ситника, це рекордна сума хабара в історії України.

"Ця практика була і раніше. Справи передавалися, а потім в тих органах справи сумлінно закривалися. Так само була пропозиція і в цій ситуації. Після відмови отримання коштів - було запропоновано 5 млн дол., але вже за закриття кримінального провадження, і принципово до 14 червня 2020 року", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, 14 червня це день народження екс-міністра Злочевського і хабарі повинні були спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти екс-міністра екології Миколи Злочевського до дня його народження.

У осіб, які пропонували хабар був поспіх. Адже завтра у пана Злочевського день народження, був план досягти максимального результату — закрити кримінальне провадження та забезпечити його повернення в Україну", - сказав Ситник.

Також у НАБУ опублікували фото рекордного хабара.

Раніше повідомлялося, що Ільяшенко, затриманий при спробі дати хабар в $6 млн, є людиною глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Так, 12 червня экс-чиновника затримали при передачі хабара в 6 млн доларів керівництву НАБУ. Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім чиновником хабара керівництву НАБУ і керівнику САП за прийняття рішення про закриття кримінальної справи.