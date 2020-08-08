Кравчук назвав чотири основних шляхи припинення вогню на Донбасі
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Obozrevatel", передає RegioNews.
Ми бачимо, що це треба зробити через переговори – раз, через дискусії – два, через компроміси – три. І через відповідні поступки", – сказав Кравчук.
Він зазначив, Україна готова йти на поступки у випадку, якщо відповідні кроки будуть "і з того боку".
Голова делегації в ТКГ наголосив, що жодна сторона не може ставити вимоги до іншої та пред’являти ультиматуми, і повідомив, що відеоконференція з приводу повного припинення вогню на Донбасі за участю всіх сторін запланована на середину серпня.
Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які поставлені, поважалися – і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми дійсно не на словах, а на ділі почали перемир’я серйозно і надовго", - додав Кравчук.
Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.
Пізніше Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ. Пізніше Зеленський пояснив, чому головою делегації в ТКГ було призначено Кравчука, за словами президента, на цю посаду було декілька кандидатур.
7 серпня Кравчук заявив, що готовий відвідати окуповані регіони Донбасу, він планує поговорити з місцевими жителями.