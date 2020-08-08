Кравчук назвав чотири основних шляхи припинення вогню на Донбасі

Він вважає, що поступки можливі, якщо на них будуть йти обидві сторони

Він вважає, що поступки можливі, якщо на них будуть йти обидві сторони

Фото: Facebook

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі.

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