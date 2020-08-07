Україна домовляється про нові ділянки розведення військ на Донбасі

В Офісі президента розраховують на три-п'ять нових ділянок

В Офісі президента розраховують на три-п'ять нових ділянок

Фото: Facebook

Українська сторона домовляється з терористами "ЛДНР" про нових трьох-п'яти ділянках для розведення військ в зоні проведення Операції об'єднаних сил

Про це у коментарі Reuters розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише Regionews.

Сьогодні ми дуже близькі до погодження трьох, а може, і п'яти нових ділянок (для розведення військ – ред.)", – сказав він.

Раніше Єрмак повідомив, що в Офісі президента України розраховують протягом найближчих тижнів звільнити з полону терористів на Донбасі 100 осіб. Відповідний список вже переданий посередникам в ОБСЄ.