В зоні ООС протягом доби бойовики тричі порушували режим тиші

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 07 серпня 2020 року Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 3 рази порушено проголошений режим припинення вогню. Зокрема, ворожу неприцільну провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Новолуганського. Постріл з підствольного гранатомету противник здійснив неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого. На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, режим тиші зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Ще одне порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи було зафіксоване на Приазов’ї. Поблизу непідконтрольного українському Уряду населеного пункту Ужівка противник проводив інженерні роботи у бік Водяного. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сімдесят чотири знайдених вибухо-небезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували вісім будинків. Ще на двадцяти вісьмох об’єктах роботи продовжуються. ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ 6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога. Бойових втрат та поранень немає. Крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 68 адміністративних правопорушеннь. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6395 транспортних засобів та 4882 особи. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 963 особи. В зворотному напрямку – 926 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" в обидва боки лінію розмежування перетнуло по одній особі, а через КПВВ "Мар’їнка" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 3 особи. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника. Слава Україні!