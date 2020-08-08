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В зоні ООС бойовики тричі порушили перемир'я, обійшлось без втрат
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08 серпня 2020, 10:08 2

В зоні ООС бойовики тричі порушили перемир'я, обійшлось без втрат

08 серпня 2020, 10:08 2
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Противник всупереч домовленостям, проводить інженерні роботи на своїх позиціях
Противник всупереч домовленостям, проводить інженерні роботи на своїх позиціях
Фото: flickr
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7 серпня в зоні проведення ООС було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Обстріли, які у штабі називають неприцільними, було зафіксовно біля Новолуганського. Поблизу Шумів противник здійснив постріл з підствольного гранатомету, а поблизу Травневого - з автоматичного станкового гранатомету.

Оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Також за даними штабу ООС, поблизу непідконтрольних українському Уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5 ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, 7 серпня на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

АТО ООС Донбас війна обстріли
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