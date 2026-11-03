На Київщині іномарка влетіла в п'ятьох людей

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 44-річний водій Kia Sorento виїхав на праве узбіччя і тротуар. Там він наїхав на дорожній знак та збив п'ятеро людей, які перебували поблизу пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП постраждали 37-річна жінка та четверо дітей віком 16, 14, 11 та 3 роки. Їх госпіталізували медики.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.