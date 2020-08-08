Кравчук назвал четыре основных пути прекращения огня на Донбассе
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Obozrevatel", передает RegioNews.
Мы видим, что это надо сделать путем переговоров - раз, через дискуссии - два, через компромиссы - три. И через соответствующие уступки", - сказал Кравчук.
Он отметил, что Украина готова идти на уступки в случае, если соответствующие шаги будут "и с той стороны".
Глава делегации в ТКГ подчеркнул, что ни одна сторона не может предъявлять требования к другой и предъявлять ультиматумы, и сообщил, что видеоконференция по поводу полного прекращения огня на Донбассе с участием всех сторон запланирована на середину августа.
Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые поставленны, уважались - и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", - добавил Кравчук.
Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.
Позже Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ. Позже Зеленский объяснил, почему главой делегации в ТКГ был назначен Кравчук, по словам президента, на эту должность было несколько кандидатур.
7 августа Кравчук заявил, что готов посетить оккупированные регионы Донбасса, он планирует поговорить с местными жителями.