Кравчук назвал четыре основных пути прекращения огня на Донбассе

Он считает, что уступки возможны, если на них будут идти обе стороны

Он считает, что уступки возможны, если на них будут идти обе стороны

Фото: Facebook

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе.

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