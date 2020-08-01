ДБР перевірить дії поліцейських під час ліквідації "полтавського терориста”

За фактом його ліквідації відкрита кримінальна справа

За фактом його ліквідації відкрита кримінальна справа

Фото: Нацполіція

Державне бюро розслідувань перевірить правомірність дій поліцейських під час затримання та ліквідації "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зокрема, слідчі Полтавського територіального управління ДБР почали досудове розслідування за фактом убивства Скрипника під час затримання.

За попередньою інформацією, 1 серпня 2020 року приблизно о 3:00 у селі Опішня Зіньківського району правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім втік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, завдавши вогнепального поранення голови. Крім того, вибухнула бойова граната, яку тримав у руках загиблий", - йдеться в повідомленні ДБР.

Справу розслідують за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисного вбивства.

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Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 29 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "полтавський терорист" можливо вчинив самогубство.

1 серпня поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили під час затримання. Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень.