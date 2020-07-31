Біля будинку, в якому живе мер Запоріжжя, працюють спецслужби

Місцеві жителі виявили тут підозрілу сумку

Місцеві жителі виявили тут підозрілу сумку

Сьогодні, 31 липня, біля будинку, в якому проживає міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, працюють спецслужби.

Відповідне відео опубліковано в популярному пабліку "Це Запоріжжя", передає Regionews.

Повідомляється, що біля будинку, в якому проживає Володимир Буряк, виявлено підозрілу сумку. На місці працюють спецслужби. Правоохоронці обстежують місцевість з допомогою навчених собак.

Цю інформацію ще не коментували ні мер, ні поліція.

Regionews стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що заступника мера Черкас Ботнара хотіли облити кислотою і розчленувати.