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31 липня 2020, 16:43 2

Біля будинку, в якому живе мер Запоріжжя, працюють спецслужби

31 липня 2020, 16:43 2
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Місцеві жителі виявили тут підозрілу сумку
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Сьогодні, 31 липня, біля будинку, в якому проживає міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, працюють спецслужби.

Відповідне відео опубліковано в популярному пабліку "Це Запоріжжя", передає Regionews.

Повідомляється, що біля будинку, в якому проживає Володимир Буряк, виявлено підозрілу сумку. На місці працюють спецслужби. Правоохоронці обстежують місцевість з допомогою навчених собак.

Цю інформацію ще не коментували ні мер, ні поліція.

Regionews стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що заступника мера Черкас Ботнара хотіли облити кислотою і розчленувати.

поліція мер ДСНС Запоріжжя Володимир Буряк
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