Біля будинку, в якому живе мер Запоріжжя, працюють спецслужби
Місцеві жителі виявили тут підозрілу сумку
Місцеві жителі виявили тут підозрілу сумку
Сьогодні, 31 липня, біля будинку, в якому проживає міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, працюють спецслужби.
Відповідне відео опубліковано в популярному пабліку "Це Запоріжжя", передає Regionews.
Повідомляється, що біля будинку, в якому проживає Володимир Буряк, виявлено підозрілу сумку. На місці працюють спецслужби. Правоохоронці обстежують місцевість з допомогою навчених собак.
Цю інформацію ще не коментували ні мер, ні поліція.
Regionews стежить за розвитком ситуації.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що заступника мера Черкас Ботнара хотіли облити кислотою і розчленувати.
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