Біля будинку, в якому живе мер Запоріжжя, працюють спецслужби

Як повідомляє наш кореспондент, у будинку в якому проживає мер, знайшли підозрілу валізу. На місці працюють спеціальні служби. #запоріжжі #запоріжжя

A post shared by Запоріжжя (@its_zp) on Jul 31, 2020 at 5:47am PDT