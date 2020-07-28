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28 липня 2020, 13:13 6

В поліції розповіли, чому досі не вдалося затримати "полтавського терориста"

28 липня 2020, 13:13 6
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Поліція досі продовжує пошуки озброєного зловмисника
Фото: Нацполіція
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Пошуки мешканця Полтави Романа Скрипника, який взяв у заручники поліцейського, а потім втік, досі не увінчалися успіхом через специфіку природного ландшафту Миргородського району. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські повідомили, що на підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, був сформований його психолого-криміналістичний портрет.

Ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 24 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли, до пошуків залучили авіацію.

Полтава поліція МВС розшук терорист
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