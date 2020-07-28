В полиции рассказали, почему до сих пор не удалось задержать "полтавского террориста"

Полиция до сих пор продолжает поиски вооруженного злоумышленника

Полиция до сих пор продолжает поиски вооруженного злоумышленника

Фото: Нацполиция

Поиски жителя Полтавы Романа Скрыпника, который взял в заложники полицейского, а затем убежал, до сих пор не увенчались успехом из-за специфики природного ландшафта Миргородского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины, передает RegioNews.

В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств", - говорится в сообщении.

Также полицейские сообщили, что на основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, был сформирован его психолого-криминалистический портрет.

Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 24 июля "Полтавского террориста" так и не нашли, к поискам привлекли авиацию.