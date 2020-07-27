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27 липня 2020, 19:25 14

Поліція Сумщини перевіряє інформацію про стрілянину, начебто влаштовану головою ОДА Грищенком

27 липня 2020, 19:25 14
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Стрілянину влаштували під час святкування призначення нового начальника поліції області
Стрілянину влаштували під час святкування призначення нового начальника поліції області
Фото: sumy.today
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Поліція розпочала перевірку інформації та призначила службове розслідування з даного приводу.

Про це пише RegioNews з посиланням на sumy.today.

Учора депутат Ямпільської райради Олександр Тахтай на своїй сторінці у Facebook із посиланнями на власні джерела у правоохоронних органах повідомив, що під час святкування призначення нового начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області у Лебединському районі начебто голова Сумської ОДА Роман Грищенко дістав зброю і почав стріляти.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ СУМЩИНЫ ОКОНЧИЛОСЬ СТРЕЛЬБОЙ В ЛЕСУ По сообщениям доверенного источника и ряда...

Опубліковано Александром Тахтаєм Неділя, 26 липня 2020 р.

Сьогодні у ГУ Нацполіції Сумської області прокоментували цю інформацію:

У ході моніторингу соцмережі Facebook співробітники поліції виявили цю публікацію. Дане повідомлення було зареєстроване, призначена перевірка. Крім того, поліцією призначене службове розслідування з даного приводу”, - повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП в Сумській області Володимир Крупецьких.

На питання журналіста, чи дійсно під час інциденту зі стріляниною було присутнє керівництво поліції, Володимир Крупецьких відповів, що поки нічого не може сказати з даного приводу.

Нагадаємо, кілька тижнів тому голова Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента Зеленського за незадовільну кадрову політику щодо підбору голів РДА в області.

стрілянина поліція Суми ОДА Грищенко Роман Сумська область голова
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