Поліція Сумщини перевіряє інформацію про стрілянину, начебто влаштовану головою ОДА Грищенком

Стрілянину влаштували під час святкування призначення нового начальника поліції області

Стрілянину влаштували під час святкування призначення нового начальника поліції області

Фото: sumy.today

Про це пише RegioNews з посиланням на sumy.today.

Учора депутат Ямпільської райради Олександр Тахтай на своїй сторінці у Facebook із посиланнями на власні джерела у правоохоронних органах повідомив, що під час святкування призначення нового начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області у Лебединському районі начебто голова Сумської ОДА Роман Грищенко дістав зброю і почав стріляти.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ СУМЩИНЫ ОКОНЧИЛОСЬ СТРЕЛЬБОЙ В ЛЕСУ По сообщениям доверенного источника и ряда... Опубліковано Александром Тахтаєм Неділя, 26 липня 2020 р.

Сьогодні у ГУ Нацполіції Сумської області прокоментували цю інформацію:

У ході моніторингу соцмережі Facebook співробітники поліції виявили цю публікацію. Дане повідомлення було зареєстроване, призначена перевірка. Крім того, поліцією призначене службове розслідування з даного приводу”, - повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП в Сумській області Володимир Крупецьких.

На питання журналіста, чи дійсно під час інциденту зі стріляниною було присутнє керівництво поліції, Володимир Крупецьких відповів, що поки нічого не може сказати з даного приводу.

Нагадаємо, кілька тижнів тому голова Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента Зеленського за незадовільну кадрову політику щодо підбору голів РДА в області.