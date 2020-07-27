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27 липня 2020, 19:09 9

Під Офісом президента збираються учасники акції на підтримку української армії (ТРАНСЛЯЦІЯ)

27 липня 2020, 19:09 9
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Початок заходу заявлено на 19.00
Початок заходу заявлено на 19.00
Фото: Політика країни
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Під Офісом президента збираються учасники акції "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант".

Про це передає телеграм-канал Політика країни, пише RegioNews.

На даний момент прийшло не більше 100 чоловік.

Під Офісом президента проходить акція через умови нового перемир'я

У понеділок, 27 липня, о 19:00 активісти з "Руху опору капітуляції" прийшли під Офіс президента через умови нового перемир'я, погодженого владою.

Опубліковано Суспільне Новини Понеділок, 27 липня 2020 р.

У колонках звучить музика, а охорону порядку забезпечують поліцейські - на вході до ОП перевіряють вміст сумок. З медійних осіб поки що на місці лише художник і телеведучий Сергій Поярков.

Крім столиці, акції повинні також пройти у Львові, Херсоні, Черкасах, Дніпропетровську, Чернівцях і Тернополі. Про це відомо з поста Софії Федини в Facebook.

RegioNews стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, причиною акції стало те, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

Таким чином окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.

Кремль заявив, що не буде гарантувати припинення вогню на Донбасі.

Донбас Київ Офіс президента поліція протести армія акція
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