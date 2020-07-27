Під Офісом президента збираються учасники акції на підтримку української армії (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Початок заходу заявлено на 19.00

Початок заходу заявлено на 19.00

Фото: Політика країни

Під Офісом президента збираються учасники акції "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант".

Про це передає телеграм-канал Політика країни, пише RegioNews.

На даний момент прийшло не більше 100 чоловік.

Під Офісом президента проходить акція через умови нового перемир'я У понеділок, 27 липня, о 19:00 активісти з "Руху опору капітуляції" прийшли під Офіс президента через умови нового перемир'я, погодженого владою. Опубліковано Суспільне Новини Понеділок, 27 липня 2020 р.

У колонках звучить музика, а охорону порядку забезпечують поліцейські - на вході до ОП перевіряють вміст сумок. З медійних осіб поки що на місці лише художник і телеведучий Сергій Поярков.

Крім столиці, акції повинні також пройти у Львові, Херсоні, Черкасах, Дніпропетровську, Чернівцях і Тернополі. Про це відомо з поста Софії Федини в Facebook.

RegioNews стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, причиною акції стало те, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

Таким чином окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.

Кремль заявив, що не буде гарантувати припинення вогню на Донбасі.