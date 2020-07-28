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28 липня 2020, 12:42 4

У Херсонській області загинув поліцейський, рятуючи потопаючих дітей

28 липня 2020, 12:42 4
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Дітей відносило течією в море на надувних колах
Дітей відносило течією в море на надувних колах
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
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на русском языке

У Херсонській області на Арабатській стрілці потонув 33-річний поліцейський, він кинувся рятувати дітей, яких відносило течією.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС України.

У свої вихідні співробітник Новокаховської міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони поїхав з дружиною відпочити на Арабатську стрілку. 33-річний старший сержант побачив групу підлітків на надувних колах, яких течія уносить на глибину. Не вагаючись, він кинувся їм на допомогу, а слідом - інші дорослі курортники.

Підліткам допомогли дістатися до берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив за дітьми, зник. Його теж почали шукати і знайшли мертвим", – йдеться в повідомленні.

Обставини загибелі поліцейського з'ясовує слідство.

Раніше повідомлялося, що в Ніжині Чернігівської області біля власного автомобіля підірвався 53-річний чоловік.

поліція море трагедія Нацполіція курорти
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