У Херсонській області загинув поліцейський, рятуючи потопаючих дітей
У Херсонській області на Арабатській стрілці потонув 33-річний поліцейський, він кинувся рятувати дітей, яких відносило течією.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС України.
У свої вихідні співробітник Новокаховської міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони поїхав з дружиною відпочити на Арабатську стрілку. 33-річний старший сержант побачив групу підлітків на надувних колах, яких течія уносить на глибину. Не вагаючись, він кинувся їм на допомогу, а слідом - інші дорослі курортники.
Підліткам допомогли дістатися до берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив за дітьми, зник. Його теж почали шукати і знайшли мертвим", – йдеться в повідомленні.
Обставини загибелі поліцейського з'ясовує слідство.
Раніше повідомлялося, що в Ніжині Чернігівської області біля власного автомобіля підірвався 53-річний чоловік.