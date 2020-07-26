"Полтавський терорист" може здатись або вчинити самогубство - поліція

Втікачеві допомагає переховуватися густа зелень у лісах

Втікачеві допомагає переховуватися густа зелень у лісах

Фото: Нацполіція

Про це заявив радник глави МВС Михайло Апостол в ефірі одного з телеканалів, передає RegioNews.

За його словами, територія, де він перебуває, контролюється тепловізорами та правоохоронцями.

Нікуди він не дінеться. Але зараз літо, зелень навколо в лісах. Сховатися в лісі, у принципі, просто. Але це питання часу. Ну, скільки там – ще день, ще два", - сказав Апостол.

Він вважає, що полтавський терорист сам здасться, або ж – накладе на себе руки. До того ж, чоловік дуже боїться потрапити до в'язниці.

Радник глави МВС додав, що про підозрюваного зібрана вся можлива інформація, відомі усі його родичі.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 24 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли, до пошуків залучили авіацію.