"Полтавский террорист" может сдаться или совершить самоубийство - полиция

Беглецу помогает скрываться густая зелень в лесах

Беглецу помогает скрываться густая зелень в лесах

Фото: Нацполиция

Об этом заявил советник главы МВД Михаил Апостол в эфире одного из телеканалов, передает RegioNews.

По его словам, территория, где он находится, контролируется тепловизорами и правоохранителями.

Никуда он не денется. Но сейчас лето, зелень вокруг в лесах. Скрыться в лесу, в принципе, просто. Но это вопрос времени. Ну, сколько там - еще день, еще два", - сказал Апостол.

Он считает, что полтавский террорист сам сдастся, или же - покончит с собой. К тому же, мужчина очень боится попасть в тюрьму.

Советник главы МВД добавил, что о подозреваемом собрана вся возможная информация, известны все его родственники.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 24 июля "Полтавского террориста" так и не нашли, к поискам привлекли авиацию.