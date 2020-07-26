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26 июля 2020, 12:47 5

"Полтавский террорист" может сдаться или совершить самоубийство - полиция

26 июля 2020, 12:47 5
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Беглецу помогает скрываться густая зелень в лесах
Беглецу помогает скрываться густая зелень в лесах
Фото: Нацполиция
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Операция по задержанию так называемого "полтавского террориста" Романа Скрыпника скоро закончится.

Об этом заявил советник главы МВД Михаил Апостол в эфире одного из телеканалов, передает RegioNews.

По его словам, территория, где он находится, контролируется тепловизорами и правоохранителями.

Никуда он не денется. Но сейчас лето, зелень вокруг в лесах. Скрыться в лесу, в принципе, просто. Но это вопрос времени. Ну, сколько там - еще день, еще два", - сказал Апостол.

Он считает, что полтавский террорист сам сдастся, или же - покончит с собой. К тому же, мужчина очень боится попасть в тюрьму.

Советник главы МВД добавил, что о подозреваемом собрана вся возможная информация, известны все его родственники.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 24 июля "Полтавского террориста" так и не нашли, к поискам привлекли авиацию.

Полтава МВД Полтавская область розыск террорист
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