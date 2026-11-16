Фото: поліція Дніпропетровської області

Російські війська протягом дня 16 листопада понад 60 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися шість районів. Загинули двоє людей, ще 19 дістали поранень, серед постраждалих — 16-річний хлопець

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоквартирні будинки, підприємства, склади, автомобілі та сільськогосподарська техніка. Двоє людей загинули, ще 18 дістали поранень. Серед постраждалих — 16-річний підліток.

У Дніпровському районі російські війська атакували Новоолександрівську, Слобожанську, Любимівську та Підгороднянську громади. Пошкоджені приватні будинки, кафе та об’єкти інфраструктури.

На Нікопольщині під ударом були районний центр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Внаслідок атак пошкоджені приватні оселі, підприємства, лікарня, склади, магазин та інфраструктура. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 67-річного чоловіка.

Також російські війська пошкодили інфраструктуру в Кам’янському, Кривому Розі та Піщанській громаді Самарівського району.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району сталася пожежа.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували рятувальну автівку в Харкові. Це сталось після того, як екстрені служби прибули за місцем попередньої атаки.