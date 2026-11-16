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У Дубенському районі Рівненської області 30-річну жінку засудили до п'яти років і одного місяця позбавлення волі за крадіжку грошей із банківського рахунку знайомого та несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, злочин стався у травні цього року. Жінка відпочивала у компанії знайомих за місцем свого проживання в селі Рідків. Під час зустрічі вона підгледіла пароль до інтернет-банкінгу одного з чоловіків.

Згодом фігурантка попросила у знайомого телефон нібито для здійснення дзвінка. Однак замість цього зайшла в його онлайн-банкінг і переказала 20 тисяч гривень на іншу банківську картку.

Поліцейські встановили причетність жінки до злочину та повідомили їй про підозру. На час досудового розслідування суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінка перебувала у слідчому ізоляторі.

Зазначається, що раніше вона вже була судима за майновий злочин. Нове правопорушення жителька Дубенського району вчинила під час іспитового строку.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скерували до суду. За результатами розгляду справи жінку засудили до п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівненському районі перед судом постане 26-річна жителька селища Мізоч, яку підозрюють у викраденні понад 217 тисяч гривень із банківського рахунку підопічної свого чоловіка.