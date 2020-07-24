Суд арештував ймовірного спільника "луцького терориста"

Його триматимуть під вартою два місяці

Його триматимуть під вартою два місяці

Орджонікідзевський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави ймовірному спільнику Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників в автобусі в Луцьку.

Про це повідомив прессекретар прокурора Харківської області Дмитро Чубенко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду обрано запобіжний захід харків’янину, що контактував з особою, яка захопила заручників у Луцьку. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави у розмірі 175,760 грн”, — повідомив речник прокуратури.

Він нагадав, що правоохоронцями після встановлення контакту між "луцьким терористом” та харків’янином було проведено обшуки у останнього. Під час них знайдено 3 пістолети, гранати та набої. 23 липня особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Інформація щодо можливого продажу зброї через поштові відправлення наразі перевіряється досудовим розслідуванням. Підозрюваний каже, що відправляв монети”, — зазначив Чубенко.

Нагадаємо, у середу 43-річному Дмитру Михайленку було повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією