"Полтавського терориста" досі шукають: задіяли квадрокоптери і прилади нічного бачення

Зловмисник переховується десь в полях

Зловмисник переховується десь в полях

Фото: Нацполіція

Пошуки так званого "полтавського терориста" Романа Скрипника тривають дотепер: його пошуками займається понад 500 осіб - проводять оперативні заходи, використовуються всі наявні спецзасоби — прилади нічного бачення і квадрокоптери.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції області.

Злочинця шукають поблизу села Великий Байрак на Полтавщині - саме там облаштували штаб з пошуків.

За словами директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, навколо села є великий масив полів і лісосмуг, де, за попередніми даними, може ховатися чоловік. Район пошуку — близько декількох сотень гектарів.

В поліції просять громадян ні в якому разі не переслідувати зловмисника і не намагатися його самостійно затримувати, адже він має складний психологічний портрет і є непередбачуваним.

У той же час, правоохоронці відкидають звинувачення на свою адресу, що нібито дали злочинцеві зникнути.

Скрипнику не дали втекти - йому дали спробувати зникнути, але на це була причина - у зловмисника була граната, яку він погрожував застосувати, що завадило б і йому, і оточуючим. Тому краще нехай тепер в лісах проходить операція з його пошуку, ніж він застосував би гранату", - відзначають у поліції.

Рішення приймалося на місці полковником Шияном дозволити зловмиснику піти і затримувати його потім в іншому районі, або намагатися нейтралізувати його безпосередньо в машині. Це відповідальність поліцейського, який знаходився разом з ним, повідомляють в поліції.

Про інші деталі операції з пошуку Романа Скрипника поліція не повідомляє, адже така інформація може зашкодити оперативним діям.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 24 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли, до пошуків залучили авіацію.