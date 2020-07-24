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24 липня 2020, 19:15 4

У поліції не платитимуть винагороду за інформацію про "полтавського терориста"

24 липня 2020, 19:15 4
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Про грошову винагороду за інформацію про місце перебування Романа Скрипника поки що не йдеться, щоб громадяни не намагалися його затримати самостійно, оскільки це може бути небезпечно.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції Полтавської області, пише Regionews з посиланням на Укрінформ.

У поліції Полтавщини прокоментували оприлюднені у ЗМІ повідомлення, що за інформацію про Скрипника поліція готова виплатити винагороду. Там заявили, що першопочатково йшлося про те, що питання щодо призначення винагороди за інформацію щодо цієї особи вирішується.

Наразі прийнято рішення в ході спеціальної операції затримувати (Скрипника - ред.) силами правоохоронців. Тому, щоб не наражати громадян на небезпеку, ми зараз про грошову винагороду не кажемо, щоб громадяни самі не намагалися його затримати, бо, за нашою інформацією, він може мати предмет, схожий на гранату", - наголосили у поліції.

Раніше повідомлялося, що за інформацію, яка допоможе затримати Скрипника, в Нацполіції готові виплатити винагороду.

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