Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

49-річна місцева жителька звернулась до поліції. Вона розповіла, що їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він переконав її дати йому конфідеційну інформацію під приводом захисту від несанкціонованих дій. В результаті аферист отримав доступ до рахунку жінки та вкрав 103 тисячі гривень.

"Правоохоронці вкотре закликають громадян не розголошувати банківську інформацію невідомим особам, а також у жодному випадку не перераховувати кошти. Пам’ятайте: саме таким чином аферисти привласнюють ваші заощадження", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.