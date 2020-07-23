На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка: водій втік з місця ДТП

У лікарні з травмами перебувають 15 людей

У лікарні з травмами перебувають 15 людей

Фото: Нацполіція України

Дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса «Газель Рута» сталася сьогодні, 23 липня, близько 15:30 поблизу села Шульгівка у Петриківському районі Дніпропетровської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили, що автобус рухався за маршрутом "Кам’янське – СТ "Чайка". Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів. 15 людей доставлені до лікувального закладу.

Водій втік з місця ДТП. Наразі вживаються заходи для його затримання.

На місці ДТП працюють поліцейські. Подія зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На Дніпропетровщині поліція працює на місці ДТП з маршрутним автобусом У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що... Опубліковано Поліція Дніпропетровської області Четвер, 23 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Вінниччині зіткнулися легковик і вантажівка: загинуло четверо людей, ще четверо - у лікарні.