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23 липня 2020, 19:19 1

На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка: водій втік з місця ДТП

23 липня 2020, 19:19 1
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У лікарні з травмами перебувають 15 людей
Фото: Нацполіція України
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Дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса «Газель Рута» сталася сьогодні, 23 липня, близько 15:30 поблизу села Шульгівка у Петриківському районі Дніпропетровської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили, що автобус рухався за маршрутом "Кам’янське – СТ "Чайка". Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів. 15 людей доставлені до лікувального закладу.

Водій втік з місця ДТП. Наразі вживаються заходи для його затримання.

На місці ДТП працюють поліцейські. Подія зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На Дніпропетровщині поліція працює на місці ДТП з маршрутним автобусом У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що...

Опубліковано Поліція Дніпропетровської області Четвер, 23 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Вінниччині зіткнулися легковик і вантажівка: загинуло четверо людей, ще четверо - у лікарні.

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