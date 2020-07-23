Для пошуку "полтавського терориста" планують підняти вертольоти

Чоловіка шукають з собаками і квадрокоптерами, знайдена покинута ним машина

Чоловіка шукають з собаками і квадрокоптерами, знайдена покинута ним машина

Фото: скрін відео

Про це повідомив прес-офіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин, пише Regionews з посиланням на Кременчуцьку газету.

Для пошуків чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, залучена нацгвардія і засоби повітряної підтримки", - заявив Гришин.

За його словами, для пошуку чоловіка, який звільнив заручника і втік у лісосмугу, залучені не тільки полициейские, але і нацгвардійці, кінологи з собаками і фахівці з квадрокоптерами. Уночі планують використовувати тепловізори. Крім того, вирішується питання про залучення вертольотів.

Звільнився з полону заручник – полковник поліції Віталій Шиян також бере участь у пошуку чоловіка, який раніше утримував його в заручниках.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синегубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Пошуки Скрипника продовжуються до цих пір.