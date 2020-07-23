16:52  23 липня
Швейцарія виділила 1,4 мільйона франків на забезпечення Донбасу водою
14:42  23 липня
Львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ
17:12  23 липня
Інформаційну систему "Вибори" цьогоріч не оновлять – ЦВК
UA | RU
UA | RU
23 липня 2020, 20:09 8

Для пошуку "полтавського терориста" планують підняти вертольоти

23 липня 2020, 20:09 8
Читайте также на русском языке
Чоловіка шукають з собаками і квадрокоптерами, знайдена покинута ним машина
Чоловіка шукають з собаками і квадрокоптерами, знайдена покинута ним машина
Фото: скрін відео
Читайте также
на русском языке

Штаб по пошуку терориста розгорнуто в селі Великий Байрак Миргородського району Полтавської області.

Про це повідомив прес-офіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин, пише Regionews з посиланням на Кременчуцьку газету.

Для пошуків чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, залучена нацгвардія і засоби повітряної підтримки", - заявив Гришин.

За його словами, для пошуку чоловіка, який звільнив заручника і втік у лісосмугу, залучені не тільки полициейские, але і нацгвардійці, кінологи з собаками і фахівці з квадрокоптерами. Уночі планують використовувати тепловізори. Крім того, вирішується питання про залучення вертольотів.

Звільнився з полону заручник – полковник поліції Віталій Шиян також бере участь у пошуку чоловіка, який раніше утримував його в заручниках.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синегубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Пошуки Скрипника продовжуються до цих пір.

Полтава поліція авто Полтавська область терорист Заручники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка: водій втік з місця ДТП
23 липня 2020, 19:19
"Луцький терорист" не подаватиме апеляції
23 липня 2020, 18:28
СБУ викрила злочинців, які тероризували три області
23 липня 2020, 17:38
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »