СБУ виявила масштабну розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль"
Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що одна з комерційних структур у 2017 стала переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Її власники підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 млн грн.
В межах кримінального провадження співробітники СБУ проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.
У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 млн грн, законність походження яких не підтверджено.
Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 21 липня силовики та податківці обшукали об`єкти "Укрзалізниці" у справі про ухилення від оподаткування.