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23 липня 2020, 20:05 5

СБУ виявила масштабну розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль"

23 липня 2020, 20:05 5
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Підрядники незаконно привласнили майже 37 мільйонів гривень
Підрядники незаконно привласнили майже 37 мільйонів гривень
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що одна з комерційних структур у 2017 стала переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Її власники підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 млн грн.

В межах кримінального провадження співробітники СБУ проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 млн грн, законність походження яких не підтверджено.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня силовики та податківці обшукали об`єкти "Укрзалізниці" у справі про ухилення від оподаткування.

СБУ розкрадання кримінальна справа бюджетні кошти аеропорт Бориспіль
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