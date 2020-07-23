СБУ виявила масштабну розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль"

Підрядники незаконно привласнили майже 37 мільйонів гривень

Підрядники незаконно привласнили майже 37 мільйонів гривень

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що одна з комерційних структур у 2017 стала переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Її власники підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 млн грн.

В межах кримінального провадження співробітники СБУ проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 млн грн, законність походження яких не підтверджено.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня силовики та податківці обшукали об`єкти "Укрзалізниці" у справі про ухилення від оподаткування.