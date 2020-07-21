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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 18:50 23

"Луцький терорист" поставив ультиматум президенту Зеленському

21 липня 2020, 18:50 23
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Він дав пів години, щоб президент зробив відеозвернення
Він дав пів години, щоб президент зробив відеозвернення
Фото: Офіс президента
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Терорист, який у Луцьку захопив автобус із заручниками, дав президенту України Володимиру Зеленському півгодини, щоб той опублікував відеозвернення.

Про це повідомляє місцевий сайт "Перший”, передає RegioNews.

За даними видання, свої вимоги він передав через мешканку Луцька, яка перебуває в автобусі, і зателефонувала в редакцію.

Жінка сказала, що терорист дав півгодини, щоб Зеленський зробив відеозвернення з текстом "фільм Земляни 2005 року дивитися всім”.

Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?”, - сказала вона журналістам.

Жінка також просила, щоб журналісти вимагали відеозвернення від Зеленського.

Вона додала, що терорист, який утримує їх у заручниках, розлютився через повідомлення в ЗМІ про проходження лікування в психіатричній лікарні.

Цю інформацію згодом також спростував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист із Луцька не лікувався в психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести з терористом переговори, на місце події виїхала його дружина.

Володимир Зеленський Арсен Аваков Луцьк відео терорист
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