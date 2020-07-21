"Луцкий террорист" поставил ультиматум президенту Зеленскому
Террорист, который в Луцке захватил автобус с заложниками, дал президенту Украины Владимиру Зеленскому полчаса, чтобы тот опубликовал видеообращение.
Об этом сообщает местный сайт "Первый", передает RegioNews.
По данным издания, свои требования он передал через жительницу Луцка, которая находится в автобусе, и позвонила в редакцию.
Женщина сказала, что террорист дал полчаса, чтобы Зеленский сделал видеообращение с текстом "фильм Земляне 2005 смотреть всем".
Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить?", - сказала она журналистам.
Женщина также просила, чтобы журналисты требовали видеообращение от Зеленского.
Она добавила, что террорист, который удерживает их в заложниках, разозлился из-за сообщения в СМИ о прохождении лечения в психиатрической больнице.
Эту информацию впоследствии опроверг министр внутренних дел Арсен Аваков.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.
Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена.