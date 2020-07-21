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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 18:50 23

"Луцкий террорист" поставил ультиматум президенту Зеленскому

21 июля 2020, 18:50 23
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Он дал полчаса, чтобы президент сделал видеообращение
Он дал полчаса, чтобы президент сделал видеообращение
Фото: Офис президента
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Террорист, который в Луцке захватил автобус с заложниками, дал президенту Украины Владимиру Зеленскому полчаса, чтобы тот опубликовал видеообращение.

Об этом сообщает местный сайт "Первый", передает RegioNews.

По данным издания, свои требования он передал через жительницу Луцка, которая находится в автобусе, и позвонила в редакцию.

Женщина сказала, что террорист дал полчаса, чтобы Зеленский сделал видеообращение с текстом "фильм Земляне 2005 смотреть всем".

Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить?", - сказала она журналистам.

Женщина также просила, чтобы журналисты требовали видеообращение от Зеленского.

Она добавила, что террорист, который удерживает их в заложниках, разозлился из-за сообщения в СМИ о прохождении лечения в психиатрической больнице.

Эту информацию впоследствии опроверг министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена.

Владимир Зеленский Арсен Аваков Луцк видео террорист
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