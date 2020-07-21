З'явилося відео, як терорист у Луцьку зайшов в автобус

У нього були з собою великий рюкзак і дорожня сумка

У нього були з собою великий рюкзак і дорожня сумка

Фото: Нацполіція

У мережі з'явилося відео із камери спостереження, як терорист у Луцьку зайшов в автобус.

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