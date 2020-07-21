З'явилося відео, як терорист у Луцьку зайшов в автобус
У мережі з'явилося відео із камери спостереження, як терорист у Луцьку зайшов в автобус.
Відео оприлюднили у телеграм-каналі "Лучани", передає RegioNews.
На відео видно, що у чоловіка з собою великий рюкзак. Він спеціально дочекався, коли в салон зайдуть усі пасажири, зайшов останній та зачинив після себе двері.
Терорист був одягнутий у довгу темну сорочку, джинси та чорну кепку.
Також відомо, що поліція шукає спільників терориста і вибухівку в районі прокуратури Луцька, де раніше часто прогулювався терорист.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.
Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".