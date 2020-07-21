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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 16:38 5

З'явилося відео, як терорист у Луцьку зайшов в автобус

21 липня 2020, 16:38 5
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У нього були з собою великий рюкзак і дорожня сумка
У нього були з собою великий рюкзак і дорожня сумка
Фото: Нацполіція
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У мережі з'явилося відео із камери спостереження, як терорист у Луцьку зайшов в автобус.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі "Лучани", передає RegioNews.

На відео видно, що у чоловіка з собою великий рюкзак. Він спеціально дочекався, коли в салон зайдуть усі пасажири, зайшов останній та зачинив після себе двері.

Терорист був одягнутий у довгу темну сорочку, джинси та чорну кепку.

Також відомо, що поліція шукає спільників терориста і вибухівку в районі прокуратури Луцька, де раніше часто прогулювався терорист.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".

Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.

Луцьк терорист відео автобус вибух
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