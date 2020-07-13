Экс-министра Кожару будут держать под стражей до 25 августа

Альтернативный вариант для Кожары – внести более 14 млн грн залога

Альтернативный вариант для Кожары – внести более 14 млн грн залога

Фото: МВД

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более чем 14 млн грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей Кожары, постановил: ходатайство удовлетворить, продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожары до 25 августа 2020 года. Определить залог в размере 14 млн 83 тысячи 400 грн", - сказал судья.

Сам Кожара во время заседания заявлял, что не совершал преступления, которое ему инкриминируется.

Погиб один из самых близких мне человек, мой товарищ. Я своего товарища всегда поддерживал, и у меня не могло существовать никаких мотивов по планированию и совершению такого преступления", - утверждал Кожара.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме экс-главы МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьера Николая Азарова.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

27 февраля суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен. 21 мая экс-министр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог в 2 миллиона гривен.

11 июня суд повторно взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару до 17 июня с возможностью внесения залога в размере 14 миллионов 83 тысячи гривен.