17:37  13 июля
Экс-министра Кожару будут держать под стражей до 25 августа
14:28  13 июля
Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий на время карантина
18:18  13 июля
На Донбассе погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
13 июля 2020, 17:37 2

Экс-министра Кожару будут держать под стражей до 25 августа

13 июля 2020, 17:37 2
Читайте також українською мовою
Альтернативный вариант для Кожары – внести более 14 млн грн залога
Альтернативный вариант для Кожары – внести более 14 млн грн залога
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более чем 14 млн грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей Кожары, постановил: ходатайство удовлетворить, продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожары до 25 августа 2020 года. Определить залог в размере 14 млн 83 тысячи 400 грн", - сказал судья.

Сам Кожара во время заседания заявлял, что не совершал преступления, которое ему инкриминируется.

Погиб один из самых близких мне человек, мой товарищ. Я своего товарища всегда поддерживал, и у меня не могло существовать никаких мотивов по планированию и совершению такого преступления", - утверждал Кожара.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме экс-главы МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьера Николая Азарова.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

27 февраля суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен. 21 мая экс-министр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог в 2 миллиона гривен.

11 июня суд повторно взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару до 17 июня с возможностью внесения залога в размере 14 миллионов 83 тысячи гривен.

суд арест расследование министр убийство Леонид Кожара
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Евросолидарность" требует расследовать фальсификации дел против Порошенко
13 июля 2020, 14:40
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей
13 июля 2020, 13:21
Смертельное ДТП под Киевом: водителя задержали, ему грозит 10 лет
13 июля 2020, 11:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »