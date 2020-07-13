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13 липня 2020, 14:40 5

"Євросолідарність" вимагає розслідувати фальсифікації справ проти Порошенка

13 липня 2020, 14:40 5
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Депутатська фракція партії "Європейська солідарність" наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
Депутатська фракція партії "Європейська солідарність" наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
Фото: Радіо Свобода
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«Європейська Солідарність» вимагає створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів втручання Офісу президента та Генерального прокурора в роботу Державного бюро розслідувань та фальсифікації справ проти лідера опозиції Петра Порошенка.

Про це інформує пресслужба партії "Європейська солідарність", пише RegioNews.

Про вимогу створення комісії під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Вона, зокрема, нагадала про скандальні свідчення керівника групи слідчих ДБР Олега Корецького, який заявив про тиск з боку Венедіктової і Соколова на слідчих у справах проти Петра Порошенка.

Якщо олігархічні канали не помічають "українського Уотергейту", який розв’язався минулого тижня, це не означає, що його немає, коли є прямі свідчення керівництва силових структур і спецорганів про пряме втручання в їхню роботу і вказівки Банкової, зокрема і Зеленського, щодо політичних репресій проти опозиції", – заявила Геращенко.

Нардепка нагадала також і про засідання Печерського суду минулого тижня, коли суддя відмовився обирати Порошенкові запобіжний захід.

... система, яка створювалася задля впровадження в країні справедливості – сьогодні формується, як карально-репресивна. І той фарс, який відбувся в Печерському судилищі минулого тижня, коли чергова справа проти лідера опозиції Петра Порошенка розвалилась, тільки свідчить про ганебність ситуації, яка відбувається в країні, коли в Зеленського немає свого порядку денного у вирішенні економічних, соціальних проблем держави і тому залишаються тільки репресії", – наголошує Ірина Геращенко.

Нагадаємо в ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка щодо продажу ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському".

також 9 липня Facebook видалив мережу акаунтів, які агітували за Порошенка.

ДБР розслідування Верховна Рада Петро Порошенко Ірина Венедіктова Ірина Геращенко Європейська солідарність комісія
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