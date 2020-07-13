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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 11:43 1

Смертельна ДТП під Києвом: водія затримали, йому загрожує 10 років

13 липня 2020, 11:43 1
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Фото: Нацполіція
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Водія автомобіля Mercedes Антона Желепу, який у неділю скоїв ДТП з чотирма загиблими на Старообухівській трасі під Києвом, затримали.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, йому загрожує від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

39-річного водія автомобіля Mercedes затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні", – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відкрите кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину, вони будуть звертатися до суду із клопотанням про обрання винуватцю ДТП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, суд, має відбутися 14 липня, але формат засідання ще не встановлений, так як підозрюваний отримав травми.

Якщо його стан дозволятиме, він буде доправлений до суду. Можливо, судове засідання відбудеться в режимі відеоконференції", – уточнила Максимець.

Нагадаємо, під Києвом сталося потрійне ДТП, загинула сім'я.

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