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13 липня 2020, 13:21 11

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

13 липня 2020, 13:21 11
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Андрій Антоненко перебуває під арештом з грудня 2019 року
Андрій Антоненко перебуває під арештом з грудня 2019 року
Фото: з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Леонід Маслов, передає RegioNews.

Андрія Антоненка залишили під вартою. У 10:41, коли засідання ще не почалося, надійшло клопотання про продовження ув'язнення", - написав він.

Відомо, що Антоненка хотіли взяти на поруки народні депутати від "Європейської солідарності" Ірина Фріз і Микола Величкович, волонтери Мирослав Гай, Олена Щербина і Юлія Гончарова, депутати ВР минулого скликання Тетяна Чорновол та Андрій Тетерук, автор телепроєкту "Служба розшуку дітей" Руслан Горовий та інші.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.

суд Київ злочин адвокат Справа Шеремета
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