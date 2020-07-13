Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Андрій Антоненко перебуває під арештом з грудня 2019 року

Андрій Антоненко перебуває під арештом з грудня 2019 року

Фото: з відкритих джерел

Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Леонід Маслов, передає RegioNews.

Андрія Антоненка залишили під вартою. У 10:41, коли засідання ще не почалося, надійшло клопотання про продовження ув'язнення", - написав він.

Відомо, що Антоненка хотіли взяти на поруки народні депутати від "Європейської солідарності" Ірина Фріз і Микола Величкович, волонтери Мирослав Гай, Олена Щербина і Юлія Гончарова, депутати ВР минулого скликання Тетяна Чорновол та Андрій Тетерук, автор телепроєкту "Служба розшуку дітей" Руслан Горовий та інші.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.