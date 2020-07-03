Партія мерів "Пропозиція" провела з'їзд та заявила про участь у місцевих виборах

На з'їзді партії були присутні близько 60 делегатів

На з'їзді партії були присутні близько 60 делегатів

Фото: скріншот відео

Про це повідомляється у Facebook партії, передає RegioNews.

Під час з'їзду лідери партії заявили, що в Україні немає справжнього самоврядування, а також оголосили про намір партії мерів барти участь у місцевих виборах.

Мер Дніпра Борис Філатов почав свій виступ українською мовою, потім перейшов на російську. Він заявив, що партія створена для захисту прав місцевого самоврядування. При цьому, за його словами, в партії немає єдиного лідера.

Народ уже розчарувався і в новій владі... Неможливо відосіками вирішити інституційні проблеми. Так само як і генпрокурор не може вирішити проблем інфраструктури", - сказав Філатов.

Також відомо, що перед з'їздом Філатова зустрічали пікетувальники із прапорами та у футболках "Дніпро без Філатова".

Під час з'їзду було презентовано програму партії, а також принципи, які вона відстоює. Також було підписано меморандум про чесні вибори.

У програмі йдеться про ухвалення Муніципального кодексу, надання місцевим громадам права обирати місцевих суддів і голів поліції, реалізовувати екологічний контроль на місцях, а також адмініструвати місцеві податки та збори.

У з'їзді партії "Пропозиція" також взяв участь мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Коли до влади в Україні прийшли нові люди, ми вірили, що ситуація зміниться на краще, що ми отримаємо підтримку. Але ці надії не виправдалися. Більш того, створюється враження, що центральна влада зараз ставить перед собою завдання перемогти мерів українських міст на виборах. Але ми все одно переможемо. Оскільки саме ми є справжніми представниками громад, яких турбують долі людей", - сказав Бондаренко.

До партії також приєднався голова Асоціації сільських та селищних громад Іван Фурсенко, він заявив про важливість розвитку та забезпечення прав сільських громад.

Також під час з'їзду виступали мер Чернівців Олексій Каспрук, мер Каховки Андрій Дяченко і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, партію мерів під назвою "Пропозиція" презентували 19 червня. Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Членами партії є також мери Чернівців, Житомира, Миколаєва, Кропивницького, Нової Каховки.

Про бажання йти на вибори від партії мерів заявив перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков. Керівництво партії мерів обиратимуть після місцевих виборів.