Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов - ЗМІ

Комунікацію ведуть з усіма міськими головами

Комунікацію ведуть з усіма міськими головами

Фото: з відкритих джерел

Найбільш активну участь у запуску так званої "партії мерів" бере міський голова міста Дніпра Борис Філатов.

Як передає RegioNews, про це йдеться у публікації "Української правди".

Так, за даними видання, Філатов - це той чоловік, який веде попередні переговори і займається концентрацією капіталу в новому проєкті.

За словами наближених до мера Дніпра осіб, Філатов хоче "провчити президента", почавши з розгрому на місцевих виборах восени 2020 року. Однією з причин такої поведінки називають образу на Зеленського після його візиту в Дніпро.

Зараз мер Дніпра взяв на себе шефство запуску нової партії. До нього вже приєдналися мери Миколаєва Олександр Сєнкевич, Чернівців - Олексій Каспрук, Житомира - Сергій Сухомлин", - йдеться в статті.

За даними видання, комунікація здійснюється з усіма міськими головами. Мери дуже солідарні один з одним, але поки що не всі готові вступити в цю партію.

Нагадаємо, офіційно про створення партії планується оголосити на прес-конференції в цю п'ятницю, 19 червня.