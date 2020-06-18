09:49  18 червня
В Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб
12:31  18 червня
На Одещині закрили цілий район на карантин
11:39  18 червня
Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів
UA | RU
UA | RU
18 червня 2020, 09:02 2

Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов - ЗМІ

18 червня 2020, 09:02 2
Читайте также на русском языке
Комунікацію ведуть з усіма міськими головами
Комунікацію ведуть з усіма міськими головами
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Найбільш активну участь у запуску так званої "партії мерів" бере міський голова міста Дніпра Борис Філатов.

Як передає RegioNews, про це йдеться у публікації "Української правди".

Так, за даними видання, Філатов - це той чоловік, який веде попередні переговори і займається концентрацією капіталу в новому проєкті.

За словами наближених до мера Дніпра осіб, Філатов хоче "провчити президента", почавши з розгрому на місцевих виборах восени 2020 року. Однією з причин такої поведінки називають образу на Зеленського після його візиту в Дніпро.

Зараз мер Дніпра взяв на себе шефство запуску нової партії. До нього вже приєдналися мери Миколаєва Олександр Сєнкевич, Чернівців - Олексій Каспрук, Житомира - Сергій Сухомлин", - йдеться в статті.

За даними видання, комунікація здійснюється з усіма міськими головами. Мери дуже солідарні один з одним, але поки що не всі готові вступити в цю партію.

Нагадаємо, офіційно про створення партії планується оголосити на прес-конференції в цю п'ятницю, 19 червня.

мер вибори регіони область президент Борис Філатов Дніпро
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Порошенко, Зеленський чи друг Коломойського Палиця: хто буде хазяйнувати у Рівному
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »