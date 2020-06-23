Перший заступник мера Херсона піде на вибори від "Пропозиції" - ЗМІ

У минулому Ігор Козаков керував місцевим осередком Партії регіонів

У минулому Ігор Козаков керував місцевим осередком Партії регіонів

Фото: Херсонщина 24

Перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков збирається взяти участь у місцевих виборах восени від так званої партії мерів.

Про це пишуть ЗМІ Херсонщини, передає RegioNews.

Екс-регіонал, а нині перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков збирається взяти участь у місцевих виборах, щоб спробувати зайняти крісло мера.

Раніше Ігор Козаков очолював місцевий осередок "Партії регіонів" в Херсоні. Він також відомий дружбою зі скандальним херсонським сепаратистом Олексієм Журавком.

Нагадаємо, партію мерів під назвою "Пропозиція" презентували 19 червня. Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Членами партії є також мери Чернівців, Житомира, Миколаєва, Кропивницького, Нової Каховки.

Партія мерів відстоюватиме прийняття Муніципального кодексу, а основою ідеології партії буде Європейська хартія самоврядування. Керівництво партії мерів обиратимуть після місцевих виборів