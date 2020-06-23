08:59  23 червня
В Україні зафіксовано ще 833 випадки коронавірусу
09:33  23 червня
Перший заступник мера Херсона піде на вибори від "Пропозиції" - ЗМІ
08:28  23 червня
Зведення ООС: від початку доби обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
23 червня 2020, 09:33 4

Перший заступник мера Херсона піде на вибори від "Пропозиції" - ЗМІ

23 червня 2020, 09:33 4
Читайте также на русском языке
У минулому Ігор Козаков керував місцевим осередком Партії регіонів
У минулому Ігор Козаков керував місцевим осередком Партії регіонів
Фото: Херсонщина 24
Читайте также
на русском языке

Перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков збирається взяти участь у місцевих виборах восени від так званої партії мерів.

Про це пишуть ЗМІ Херсонщини, передає RegioNews.

Екс-регіонал, а нині перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков збирається взяти участь у місцевих виборах, щоб спробувати зайняти крісло мера.

Раніше Ігор Козаков очолював місцевий осередок "Партії регіонів" в Херсоні. Він також відомий дружбою зі скандальним херсонським сепаратистом Олексієм Журавком.

Нагадаємо, партію мерів під назвою "Пропозиція" презентували 19 червня. Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Членами партії є також мери Чернівців, Житомира, Миколаєва, Кропивницького, Нової Каховки.

Партія мерів відстоюватиме прийняття Муніципального кодексу, а основою ідеології партії буде Європейська хартія самоврядування. Керівництво партії мерів обиратимуть після місцевих виборів

вибори мер Партія регіонів Херсон партія мерів Пропозиція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуги народу" призначили голову міського осередку Дніпра
22 червня 2020, 20:30
Мер Черкас проти президента: завтра відбудеться перше судове засідання
22 червня 2020, 15:05
Справа Гандзюк: Мангер стверджує, що попереджав прокурорів про те, що ляже в лікарню
21 червня 2020, 13:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »