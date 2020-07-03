Партия мэров "Пропозиция" провела съезд и заявила об участии в местных выборах

На съезде партии присутствовали около 60 делегатов

На съезде партии присутствовали около 60 делегатов

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3 июля в Киеве в КВЦ "Парковый" состоялся пятый съезд партии мэров "Пропозиция".

Об этом сообщается в Facebook партии, передает RegioNews.

Во время съезда лидеры партии заявили, что в Украине нет настоящего самоуправления, а также объявили о намерении партии мэров барты участие в местных выборах.

Мэр Днепра Борис Филатов начал свое выступление на украинском языке, затем перешел на русский. Он заявил, что партия создана для защиты прав местного самоуправления. При этом, по его словам, в партии нет единого лидера.

Народ уже разочаровался и в новой власти ... Невозможно видосиками решить институциональные проблемы. Так же как и генпрокурор не может решить проблем инфраструктуры", - сказал Филатов.

Также известно, что перед съездом Филатова встречали пикетчики с флагами и в футболках "Днепр без Филатова".

Во время съезда была представлена программа партии, а также принципы, которые она отстаивает. Также был подписан меморандум о честных выборах.

В программе говорится о принятии Муниципального кодекса, предоставлении местным общинам права избирать местных судей и председателей полиции, реализовывать экологический контроль на местах, а также администрировать местные налоги и сборы.

В съезде партии "Пропозиция" также принял участие мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Когда к власти в Украине пришли новые люди, мы верили, что ситуация изменится к лучшему, что мы получим поддержку. Но эти надежды не оправдались. Более того, создается впечатление, что центральная власть сейчас ставит перед собой задачу победить мэров украинских городов на выборах. Но мы все равно победим. Поскольку именно мы есть настоящими представителями общин, которых беспокоят судьбы людей", - сказал Бондаренко.

К партии также присоединился председатель Ассоциации сельских и поселковых общин Иван Фурсенко, он заявил о важности развития и обеспечения прав сельских общин.

Также во время съезда выступали мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Каховки Андрей Дяченко и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, партию мэров под названием "Пропозиция" презентовали 19 июня. Запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов. Членами партии являются также мэры Черновцов, Житомира, Николаева, Кропивницкого, Новой Каховки.

О желании идти на выборы от партии мэров саявив первый заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков. Руководство партии мэров будут избирать после местных выборов.