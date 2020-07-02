Дніпропетровську обласну "Пропозицію" очолив Ігор Каширін

Під час минулих президентських виборів він підтримав Анатолія Гриценка

Під час минулих президентських виборів він підтримав Анатолія Гриценка

Фото: Рух ЧЕСНО

Про це свідчать дані єдиного державного реєстру, пише RegioNews.

Нинішній очільник обласної "Пропозиції” у Дніпрі відомий тим, що переказав 38 тисяч грн на підтримку Анатолія Гриценка під час останніх президентських перегонів.

Ще Ігор Каширін був членом окружної виборчої комісії в окрузі №27 (частина Дніпра) на проміжних виборах народних депутатів 17 липня 2016 року. Тоді він представляв політичну партію "Громадянський рух України” (наразі це "Громадянський рух "Хвиля”; ця політсила на виборах 2019 року теж підтримала Гриценка). Саме тоді Борис Філатов, який представляв цей округ у Верховній Раді, став мером, тож його місце в парламенті звільнилося.

Також Каширіна у ЗМІ називають "функціонером УКРОПу” та "довіреною особою Геннадія Корбана”, друга мера Дніпра Бориса Філатова, голову Громадської ради при Дніпровській міськраді та очільника Дніпропетровської облорганізації партії УКРОП.

Нагадаємо, партію мерів під назвою "Пропозиція" презентували 19 червня. Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Членами партії є також мери Чернівців, Житомира, Миколаєва, Кропивницького, Нової Каховки.

Про бажання йти на вибори від партії мерів заявив перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков.

Керівництво партії мерів обиратимуть після місцевих виборів.

Сьогодні також стало відомо, що партія мерів "Пропозиція" планує провести з'їзд 3 липня.