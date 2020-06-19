Керівництво партії мерів обиратимуть після місцевих виборів

Партія мерів відстоюватиме прийняття Муніципального кодексу, а основою ідеології партії буде Європейська хартія самоврядування

Партія мерів відстоюватиме прийняття Муніципального кодексу, а основою ідеології партії буде Європейська хартія самоврядування

У новоствореній партії не буде одного лідера, а про її керівні органи буде йтися після місцевих виборів

Про деякі подробиці діяльності презентованої сьогодні партії "Пропозиція" розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин, пише RegioNews з посиланням на 24 канал.

Сергій Сухомлин зокрема наголосив, що "Пропозиція" - це – центристська партія, яка об'єднує місцеве самоврядування та відстоює його інтереси. Мер Житомира підкреслив, що наразі реформа децентралізації частково загальмувалася, є навіть спроби її припинити та звернути.

Тому ми будемо відстоювати підписання та прийняття Муніципального кодексу. Там чітко буде обумовлена вся відповідальність центральної та місцевої влади. А також ресурси під виконання цих обов'язків", – зазначив він.



Крім цього, Сухомлин розповів, що в основі ідеології партії буде Європейська хартія самоврядування, оскільки сильна місцева влада та громади є запорукою успіху держави.

Політик зауважив, що фінансування є не надто великою проблемою для політсили, якщо мовиться про місцевий рівень. Адже він та його колеги своєю роботою на місцях протягом декількох років інвестували у ці рейтинги свій час, зусилля та енергію.

Також Сухомлин позиціонував "Пропозицію" як партію не лідерського типу і повідомив, що керівні органи партії обиратимуться після місцевих виборів восени.

Коли ми говоримо про політичні проєкти, завжди виникає багато суперечок щодо того, хто буде лідером, а хто займатиме другі позиції. У нас абсолютно немає конкуренції між собою. Ми всі рівні, ми точно не можемо конкурувати…В нас немає одного лідера, це не партія лідерського типу. Після місцевих виборів ми будемо вже говорити про керівні органи партії,– пояснив мер Житомира.

Насамкінець Сергій Сухомлин розповів, що до партії входять не лише шість мерів великих міст, але й багато мерів малих міст районного значення. Познайомитися з ними можна буде на першому з`їзді партії, який відбудеться 3 липня.

Нагадаємо, у новостворену партію мерів "Пропозиція" увійшли керівники шести українських міст:

– мер Дніпра Борис Філатов;

– мер Миколаєва Олександр Сєнкевич;

– мер Чернівців Олексій Каспрук;

– мер Житомира Сергій Сухомлин;

– мер Кропивницького Андрій Райкович;

– мер Каховки (Херсонська область) Андрій Дяченко.