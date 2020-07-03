Рада затвердила бюлетень для голосування на місцевих виборах
Профільний комітет парламенту проголосував за зміни до Виборчого кодексу, згідно із яким було затверджено формат бюлетеню для голосування за відкритими списками під час місцевих виборів.
Про це в Telegram повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
В бюлетені на місцевих виборах необхідно буде вказати партію, за яку громадянин голосує, а також поруч внести номер того чи іншого кандидата від цієї політсили.
Очікується, що ця ідея сприятиме появі у місцевих радах політиків з найбільш високим рівнем довіри.
На засіданні комітету затвердили зміни до виборчого кодексу. Бюлетень для голосування з відкритими списками тепер буде виглядати так", - написавши Качура.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".
Народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.