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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 10:31 6

Рада затвердила бюлетень для голосування на місцевих виборах

03 липня 2020, 10:31 6
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Проголосувати можна буде не лише за партію, але і за конкретного кандидата
Проголосувати можна буде не лише за партію, але і за конкретного кандидата
Фото: flickr
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Профільний комітет парламенту проголосував за зміни до Виборчого кодексу, згідно із яким було затверджено формат бюлетеню для голосування за відкритими списками під час місцевих виборів.

Про це в Telegram повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

В бюлетені на місцевих виборах необхідно буде вказати партію, за яку громадянин голосує, а також поруч внести номер того чи іншого кандидата від цієї політсили.

Очікується, що ця ідея сприятиме появі у місцевих радах політиків з найбільш високим рівнем довіри.

На засіданні комітету затвердили зміни до виборчого кодексу. Бюлетень для голосування з відкритими списками тепер буде виглядати так", - написавши Качура.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".

Народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

Слуга народа Верховна Рада Місцеві вибори Олександр Качура бюлетень
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