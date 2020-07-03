Рада затвердила бюлетень для голосування на місцевих виборах

Проголосувати можна буде не лише за партію, але і за конкретного кандидата

Проголосувати можна буде не лише за партію, але і за конкретного кандидата

Фото: flickr

Профільний комітет парламенту проголосував за зміни до Виборчого кодексу, згідно із яким було затверджено формат бюлетеню для голосування за відкритими списками під час місцевих виборів.

Про це в Telegram повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews. В бюлетені на місцевих виборах необхідно буде вказати партію, за яку громадянин голосує, а також поруч внести номер того чи іншого кандидата від цієї політсили. Очікується, що ця ідея сприятиме появі у місцевих радах політиків з найбільш високим рівнем довіри. На засіданні комітету затвердили зміни до виборчого кодексу. Бюлетень для голосування з відкритими списками тепер буде виглядати так", - написавши Качура. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

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