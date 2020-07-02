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02 липня 2020, 16:35 3

Закарпатський осередок "Батьківщини" може очолити ексрегіонал Михайло Ланьо

02 липня 2020, 16:35 3
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Якщо "Батьківщина" і Ланьо домовляться, то чинний мер Ужгорода, ймовірно піде на вибори саме від цієї політсили
Якщо "Батьківщина" і Ланьо домовляться, то чинний мер Ужгорода, ймовірно піде на вибори саме від цієї політсили
Фото: Слово і Діло
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Закарпатська обласна організація партії «Батьківщина» може піти під керування нардепа минулого скликання, колишнього члена Партії регіонів Михайла Ланьо.

Про це у своєму Telegram-каналі написав журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Партія "Батьківщина" веде переговори з Ланьо. Ініціатор діалогу – Іван Крулько, який родом із Закарпаття і має тісні стосунки з Юлією Тимошенко.

Ексрегіонал Михайло Ланьо готовий взяти на себе повне фінансування обласної організації перед походом на вибори. Планується, що штаб місцевого осередку "Батьківщини" очолить депутат Закарпатської облради від партії "Відродження" Юрій Гуледза.

У разі, якщо дві групи домовляться між собою – велика ймовірність, що теперішній очільник Ужгорода Богдан Андріїв балотуватиметься на другий термін саме від Батьківщини. Під час обрання міським головою Ужгорода у 2015 році він був кандидатом від партії "Відродження", яка будувалась на залишках "Партії регіонів",- написав Глагола.

Нагадаємо, на минулих місцевих виборах чинний мер Богдан Андріїв йшов на вибори від від партії "Відродження”. Свого часу Андріїв теж був членом Партії регіонів, а в 2019 році балотувався до Верховної Ради від "Оппоблоку".

партія мер Ужгород Партія регіонів Закарпаття Батьківщина Андріїв Богдан
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