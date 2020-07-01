Кабмін звільнив чотирьох заступників Шкарлета

Також змінили державного секретаря Міністерства освіти і науки України

Також змінили державного секретаря Міністерства освіти і науки України

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 1 липня, на засіданні уряду було ухвалено низку кадрових рішень, більшість з яких стосувалася керівництва Міносвіти.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Після кадрових змін у в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета залишилося два заступники – Любомира Мандзій і Світлана Давиденко.

Із міністерства пішли перший заступник Юрій Полюхович та заступники Єгор Стадний, Петро Коржевський і Максим Ярмистий.

Державний секретар Міносвіти Павло Полянський перейшов на посаду заступника державного секретаря Кабінету міністрів. Тому Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства освіти та науки України на Світлану Криштоф.

Нагадаємо, 25 червня незважаючи на численні публічні протести наукової та освітньої спільнот, депутатів та активістів, уряд на закритій частині засідання призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Шкарлет відомий тим, що використав чужі наукові роботи у своїх, підтримував Януковича, був членом "Партії регіонів", а також купив за державний кошт розкішне авто вартістю понад 1,6 млн грн.

Незгодні з призначенням Шкарлета народні депутати зареєстрували в раді законопроект, за яким особи, в наукових роботах яких офіційно знайшли плагіат, не будуть допускатися до посад в уряді та до державної служби.