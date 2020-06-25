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25 червня 2020, 18:39 4

Нардепи проти Шкарлета: плагіаторів хочуть не допускати до державної служби

25 червня 2020, 18:39 4
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У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат
Фото: Вікіпедія
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Законопроект є реакцією низки народних депутатів на призначення Сергія Шкарлета, у дисертації якого офіційно знайшли плагіат, виконувачем обов`язків міністра освіти і науки України

Про реєстрацію законопроекту повідомила пресслужба партії "Голос", пише RegioNews.

Реагуючи на призначення в.о. міністра освіти і науки корупціонера та плагіатора Сергія Шкарлета, заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун зареєструвала законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат", - йдеться у повідомленні.

Також депутатка звернулася до Національного агентства із забезпечення якості освіти з вимогою офіційно перевірити наукові роботи Шкарлета на плагіат.

Призначення пана Шкарлета очільником МОН всупереч думці експертів і навіть профільного комітету Верховної Ради свідчить не лише про кадровий голод у команді президента. Це також ознака відсутності стандартів якості для осіб, які керують країною", - підкреслили у повідомленні партії.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, незважаючи на численні публічні протести наукової та освітньої спільнот, депутатів та активістів, уряд на закритій частині засідання призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Шкарлет відомий тим, що використав чужі наукові роботи у своїх, підтримував Януковича, був членом "Партії регіонів", а також купив за державний кошт розкішне авто вартістю понад 1,6 млн грн.

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