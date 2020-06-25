Нардепи проти Шкарлета: плагіаторів хочуть не допускати до державної служби

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат

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Законопроект є реакцією низки народних депутатів на призначення Сергія Шкарлета, у дисертації якого офіційно знайшли плагіат, виконувачем обов`язків міністра освіти і науки України

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