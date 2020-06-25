Призначення Шкарлета: з міністерства освіти пішов заступник

Єгор Стадний написав заяву на звільнення за власним бажанням

Єгор Стадний написав заяву на звільнення за власним бажанням

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook сторінку Єгора Стадного.

Не зневіряйтесь, це найгірше, що зараз може трапитись. За кілька останніх днів так багато людей мене спитало одне й те ж питання: "А якщо відкотять назад?". Нічого страшного, ми усі з вами побачили, що правила можуть бути чесними. Навіть, якщо відкотять щось (в чому я дуже сильно сумніваюсь), повірте, ми зробили це за півроку, то наступного разу зробимо за 3 місяці. Я колись вже казав: "Ключовий виклик для наших реформ - це зневіра людей, усе решта - це бюрократичні труднощі",- резюмував Стадний.

Також Стадний охарактеризував виконану ним на посаді заступника міністра роботу:

Усі наші кроки, за які я відповідав в МОН, починаючи від запровадження (вперше) прозорих та об'єктивних засад розподілу державного фінансування між університетами, появи KPI в контрактах ректорів і завершуючи новою Атестаційною колегією, яка не боїться зупиняти псевдонауку та плагіат... усі ці кроки - це не лише якісно нова ефективна політика, це сигнали до тих, хто так стомився від імітації та брехні, які подекуди дуже серйозно вразили нашу вищу освіту", - написав чиновник.

7 вересня я написав, що не буду шукати народної любові. Бо це шкідливо, страшно шкідливо в нашій країні, де треба пройти... Опубліковано Єгором Стадним Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня незважаючи на численні публічні протести наукової та освітньої спільнот, депутатів та активістів, уряд на закритій частині засідання призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Шкарлет відомий тим, що використав чужі наукові роботи у своїх, підтримував Януковича, був членом "Партії регіонів", а також купив за державний кошт розкішне авто вартістю понад 1,6 млн грн.

Незгодні з призначенням Шкарлета народні депутати зареєстрували в раді законопроект, за яким особи, в наукових роботах яких офіційно знайшли плагіат, не будуть допускатися до посад в уряді та до державної служби.