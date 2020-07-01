Усе через жінку: мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу"

Владислав Атрошенко посварився з двома народними обранцями від Чернігова, Олегом Семінським та Сергієм Гривко

Владислав Атрошенко посварився з двома народними обранцями від Чернігова, Олегом Семінським та Сергієм Гривко

Фото: cheline.com.ua

Про це пише Regionews з посиланням на сторінки мера Чернігова та нардепів – учасників конфлікту у соцмережах.

Народні обранці розкритикували візит чиновниці, яку пов’язують з Атрошенком, на партійну конференцію. На їх думку, заступниця міністра має займатися державними справами, а не місцевими виборами. "Слуги" порадили Ніні Лемеш написати заяву на звільнення, якщо вона хоче йти на вибори, а не працювати у міністерстві.

В цій команді я готова працювати на розквіт нашого Чернігівського краю, на розквіт Чернігівщини, на майбутні здобуття та перемоги, - Ніна Лемеш на обласній конференції партії "Рідний дім" Опубліковано Рідний дім Вівторок, 30 червня 2020 р.

Мер Чернігова в ультимативній формі зажадав від нардепів вибачень і визнання своїх помилок щодо критики заступниці міністра, давши їм на це три дні. Інакше пообіцяв "відповідну реакцію".

Витівка безглузда двох народних депутатів від Чернігова. Це лист із погрозою на ім’я державного службовця з міністерства, що вона у вільний від роботи час відвідала партійну конференцію партії, відмінної від "Слуги народу". Ці речі говорять про відсутність клепок у голові. Погрози, хтось туди пішов, не в ту політичну силу. Це є тривожним дзвіночком. Я просив би вивчити з правової частини ці листи. Ми подумаємо, що робити з цими листами. Якщо ці депутати вибачаться протягом 3 днів і скажуть, що це була помилка, ми залишимо ці листи без уваги. Хай це буде свідченням відсутності клепки в їхніх головах. Ці депутати – Гривко і Семінський. За барки викинути з Верховної Ради. Таких дурнів не можна тримати у Раді. Єдине, про що можна просити людей: люди, не голосуйте за придурків. За будь-які політичні сили, але ідіотів не вибирайте", – заявив Владислав Атрошенко.

Атрошенко навіть згадав у своєму пості про скандали і "зашквари" слуг народу і назвав поведінку Семінського та Гривка безглуздою і безвідповідальною.

Всі ми були свідками величезної кількості скандалів, пов’язаних з поведінкою чи витівками нинішніх нардепів. Це і... Опубліковано Владиславом Атрошенком Вівторок, 30 червня 2020 р.

Народні обранці не забарилися з відповідями. Так, Сергій Гривко вважає правильною свою критику Лемеш. А погрозам і образам від мера Атрошенка мають дати правову оцінку, вважає нардеп.

Погрози, ультиматуми, шантаж – у всіх різна реакція на правду і на свої ж помилки. Отже, міський голова буде заливати чорнухою всіх незгодних у стилі регіонів та старих політиків. Особисто за себе напишу, що мені не потрібні три дні. Зробив зауваження та вважаю його доречним. Бо заступник міністра повинен розвивати свій профільний напрямок, а не працювати на опозиційну політичну партію та саботувати роботу в міністерстві. Це питання політичної етики, трудових відносин і моралі! А те, що в класичному стилі погроз та образ було сказано під запис, отримає належну правову оцінку", – написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Сергій Гривко.

Олег Семінський назвав поведінку мера на сесіях міськради "наче на бандитських сходках". Дорікнув тому про "плитку у три дорога, біогаз у власну кишеню та 125 мільйонів за півтора кілометри дороги", "чортове колесо" в археологічній зоні з сумнівними інвесторами, а також байдужість до долі багатьох чернігівців, яким потрібна допомога.

Нардеп провів паралель між Атрошенком і "донами" та "царями", а також пообіцяв зупинити його на майбутніх місцевих виборах.

Мені тут один "дон Карлеоне" вирішив дати три дні на роздуми, інакше… (я так і не зрозумів, що інакше). Бачте, його образила моя виважена й обґрунтована думка щодо участі міністерського високопосадовця у зібранні опозиційної партії. Пане Атрошенку, ви не самодержець, хоча вас поза очі і називають Царем, щоб у ручному режимі керувати 300-тисячним містом із тисячолітньою історією та поводитися на сесіях міської ради, наче на бандитських сходках у вашому ресторані "Сенатор". Ви не феодал, хоча є зі своїм партнером одними з найбільших латифундистів-землевласників на Чернігівщині з однією з найнижчих орендних плат. Розумію, що малиновий піджак і власна кишеня для вас ближчі, ніж долі звичайних чернігівців. Бо за нормального керівника позбавлені з вини комунальників люди не будуть три з половиною роки скитатися по закутках, нормальний керівник потурбується про знедолених і хворих, допоможе в лікуванні за рахунок міста важкохворим дітям. Плитка втридорога, біогаз у власну кишеню, 125 мільйонів за півтора кілометри дороги – це все добре, а що робити з каналізаційними колекторами? Другий тиждень Шерстянка задихається від смороду", – написав Олег Семінський.

Мені тут один "дон Карлеоне" вирішив дати три дні на роздуми, інакше... (я так і не зрозумів, що інакше). Бачте, його... Опубліковано Олегом Семінським Вівторок, 30 червня 2020 р.

Сама ж заступниця міністра спорту Ніна Лемеш поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, 13 березня голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко звільнив Ніну Лемеш, яка керувала Департаментом сім'ї, молоді та спорту із займаної посади. Опісля її призначили заступницею міністра спорту.